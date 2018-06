Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Höhe Hamburg-Neuland sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Auf der Gegenspur verursachten Gaffer einen langen Stau, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ein Lkw und drei Autos waren demnach in Fahrtrichtung Norden zusammengestoßen. Die Ursache war zunächst unklar. Zwei der Autoinsassen wurden laut Polizeisprecherin leicht verletzt, die Spur stadteinwärts wurde zeitweise voll gesperrt.