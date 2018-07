Hamburg (dpa/lno) - Eine Frau ist in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Harburg durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete bereits sich am Sonntag, wie die Feuerwehr erst am Freitag mitteilte. Das Gas war demnach aus einem defekten Boiler ausgetreten. Nachdem ein Kohlenmonoxid-Melder bei den Nachbarn im ersten Stock anschlug, riefen diese laut Mitteilung die Feuerwehr. Die Bewohnerin im zweiten Stock habe ihre Tür nicht geöffnet. Die Einsatzkräfte brachen die Tür auf und fanden die Frau leblos in der Wohnung.

