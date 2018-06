Hamburg (dpa/lno) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev aus Hamburg geht als Nummer drei der Welt in die ATP Finals. Trotz seiner Auftaktniederlage in Paris-Bercy verbesserte sich der 20 Jahre alte Norddeutsche um einen Platz und steht vor dem Saisonabschluss der acht besten Profis des Jahres so gut da wie noch nie. Nur Zverevs Vorbild Roger Federer und Branchenanführer Rafael Nadal sind in der Weltrangliste vor dem Hanseaten platziert. Als erster Deutscher seit Rainer Schüttler vor 14 Jahren hat sich Zverev für die ATP Finals qualifiziert, die am Sonntag in London beginnen.

Julia Görges aus Bad Oldesloe ist nach ihrem Titel in Zhuhai in der am Montag veröffentlichen Weltrangliste nun auch offiziell die Nummer 14 und erreichte damit ebenfalls die beste Platzierung ihrer Karriere. Ihre Saison hatte die aus Schleswig-Holstein stammende deutsche Nummer eins am Sonntag mit dem Erfolg bei der WTA Elite Trophy beendet, dem Jahresabschluss der erweiterten Weltspitze.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber rutschte dagegen weiter ab und fiel als 21. aus den Top 20. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Kiel zählte zuletzt im Februar 2012 nicht zu den besten 20 der Welt. Im chinesischen Zhuhai war die Norddeutsche nach zwei Niederlagen in der Vorrunde gescheitert.

