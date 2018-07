Hamburg (dpa/lno) - Vier mutmaßliche Autodiebe sind im Hamburg-Farmsen dank einer aufmerksamen Zeugin beim Diebstahl eines Porsches gefasst worden. Eine Zeugin sei am frühen Montag durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden und sah, wie ein Mann einen schwarzen Porsche vom Nachbargrundstück schob, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie rief die Polizei an, die den Wagen auf der Ladefläche eines Transporters sicherstellen konnte und den 48-jährigen Fahrer sowie den 46-jährigen Beifahrer vorläufig festnahm. Bei den Ermittlungen seien den Polizisten zwei weitere Männer aufgefallen, die sich im Tatbereich aufhielten. In ihrem Wagen entdeckten die Beamten Unterlagen des entwendeten Porsches. Sie seien ebenfalls festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit.

Polizeibericht