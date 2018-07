Hamburg (dpa/lno) - Ein 66-jähriger Fußgänger ist in Hamburg-Harburg von einem Taxi erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 66-Jährige hatte am Dienstagmorgen nach erstem Ermittlungsstand die Fahrbahn betreten, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der 52-jährige Taxifahrer habe den Zusammenstoß nicht vermeiden können. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



