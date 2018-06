Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss derzeit auf Jeremy Dudziak verzichten. Der 22 Jahre alte Defensiv-Spezialist ist erkrankt und fehlte wie am Vortag im Training, teilte der Club am Mittwoch mit. Dagegen arbeiteten die Mittelfeldakteure Cenk Sahin und Richard Neudecker weiter am Comeback. Sahin konnte nach überstandener Knieverletzung bereits am Dienstag wieder Teile des Teamtrainings absolvieren, Neudecker war am Mittwoch erneut individuell im Einsatz, um seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Das nächste Punktspiel bestreitet St. Pauli am 19. November (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg.

Mitteilung FC St. Pauli