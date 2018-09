Hamburg (dpa/lno) - 50 Jahre nach der Veröffentlichung des wohl berühmtesten Spruchs der Studentenbewegung wird in der Hamburger Universität an das Banner "Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren" erinnert. Im Audimax will einer der beiden Bannerträger, der frühere AStA-Vorsitzende Gert Hinnerk Behlmer, am Donnerstag (18.00 Uhr) über die spektakuläre Aktion vom 9. November 1967 sprechen. Mit dem kreativen Protest bei der feierlichen Übergabe des Rektorats demonstrierten Behlmer und sein 2008 gestorbener Mitstreiter Detlev Albers gegen die verkrusteten Strukturen in der Universität. "Der Spruch brachte einfach alles auf den Punkt", sagte der Leiter der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, Rainer Nicolaysen.

