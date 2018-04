Hamburg (dpa/lno) - Ein Faustschlag ins Gesicht wegen einer Zigarette. Ein alkoholisierter 23-Jähriger hat im Hamburger Hauptbahnhof einen 26-Jährigen attackiert, der ihm keine Zigarette geben wollte. Der Mann habe am späten Montagabend an einem Ausgang des Bahnhofs telefoniert und dabei geraucht, als der 23-Jährige ihn unflätig nach einer Zigarette gefragt habe, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Als der 26-Jährige erklärte, er habe keine weitere Zigarette, habe der Betrunkene ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Der 26-Jährige rief die Bundespolizei, die den polizeibekannten 23-Jährigen stellen konnte.

Bundespolizeibericht