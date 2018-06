Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den Vertrag mit U21-Europameister Gideon Jung vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der Kontrakt des 23 Jahre alten Defensiv-Allrounders läuft bis zum 30. Juni 2022. "Gideon ist seit Wochen unser bester und beständigster Spieler. Ohne Wenn und Aber - egal auf welcher Position. Er macht aktuell den nächsten Schritt zum Führungsspieler", lobte Trainer Markus Gisdol am Montag den Jungprofi. Jung hat bislang 57 Bundesliga-Spiele für den HSV absolviert. Der gebürtige Düsseldorfer Jung war 2014/2015 vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen zum HSV gewechselt.

"Gideon hat eine hervorragende Entwicklung bei uns vollzogen und sich als absoluter Stammspieler in der Bundesliga etabliert", erklärte HSV-Sportchef Jens Todt am Montag in einer Vereinsmitteilung. "Er ist ein Spieler, der sich immer vollkommen in den Dienst der Mannschaft stellt."

Seine positive Entwicklung will Jung fortsetzen. "Beim HSV habe ich die Chance bekommen, mich in der Bundesliga durchzusetzen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel an Erfahrung mitgenommen und große Lust, hier beim HSV meinen Weg weiter zu gehen", betonte der Abwehr- und Mittelfeldspieler.

Den sportlichen Aufstieg krönte er in diesem Sommer, als er mit der deutschen U21-Auswahl das EM-Championat gewann. "Das war für mich das I-Tüpfelchen einer guten Saison. Die gesamte EM war ein tolles und unvergessliches Erlebnis", betonte er.

Mitteilung Hamburger SV