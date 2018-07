Hamburg (dpa/lno) - Ein Feuer in einem Sägewerk in Hamburg-Billbrook hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen berichtete. Demnach war der Brand am Montagabend aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Rund 41 Einsatzkräfte löschten das Feuer. Das Dach, die Großsäge sowie Teile des gelagerten Holz wurden von dem Feuer zerstört. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen. Verletzt wurde niemand.

