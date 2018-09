Hamburg (dpa/lno) - Die Feuerwehr hat in Hamburg-Hausbruch einen Hund vor dem Ersticken gerettet. Das Tier habe am Montagnachmittag ein Holzstück verschluckt und nur noch geröchelt, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten mithilfe einer speziellen Zange, die auch bei der Intubation von Menschen verwendet wird, das Holzstück aus dem Hals den Hunds holen können. Er habe umgehend wieder atmen können, teilte die Polizei weiter mit.

Feuerwehrbericht