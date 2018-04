Hamburg (dpa/lno) - Ein international agierender Taschendieb ist in Hamburg festgenommen worden. Der 19-Jährige wurde am Mittwochmittag an der S-Bahnstation Berliner Tor gefasst, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Dort hatte er mit einem bislang unbekannten Komplizen einem 45 Jahre alten Mann die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet. Videoaufzeichnungen ergaben, dass die beiden vermutlich für vier weitere Taschendiebstähle an U- und S-Bahnstationen verantwortlich sind. Die Täter erbeuteten auf diese Weise nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei mehr als 2000 Euro. Zudem war der 19-Jährige für Taschendiebstähle in Brüssel und Amsterdam tatverdächtig. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Mittäter konnte fliehen und zunächst nicht festgenommen werden.

Bundespolizeibericht