Hamburg (dpa/lno) - Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend mit schweren Verletzungen auf dem Dach einer U-Bahn in Hamburg-Eppendorf gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass der Jugendliche zuvor auf das U-Bahn-Dach gesprungen war und sich danach verletzt hat, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.