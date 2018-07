Hamburg (dpa/lno) - Nach dem verheerenden Sturmtief "Herwart" vor drei Wochen erleben die Hamburger am Sonntag erneut eine Sturmflut. Der Fischmarkt sei am Morgen teilweise überspült gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Jedoch ist der vorübergehende Elbe-Pegel von eineinhalb Metern über dem mittleren Hochwasser nicht mit dem vor drei Wochen vergleichbar. Feuerwehr und Polizei verzeichneten bis zum Sonntagmorgen keine Einsätze wegen der Sturmflut.

Am späten Nachmittag dürfte die Elbe erneut einen Stand von eineinhalb Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen, wie aus einer Sturmflut-Warnung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hervorgeht. Hierfür werde die Polizei entsprechende Maßnahmen ergreifen, sagte ein Sprecher. So werden die Beamten unter anderem am Fischmarkt Ausschau nach Fahrzeugen halten, die vom Wasser eingeschlossen sind und abgeschleppt werden müssen.