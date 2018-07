Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Angriff auf das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft im Hamburger Stadtteil Neustadt hat es zwei vorläufige Festnahmen gegeben. Eine 26-Jährige und ein 30-Jähriger seien nach der Tat am Samstagabend in der Nähe des Tatorts gefasst worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung seien sie jedoch wieder entlassen worden, weil zunächst keine Haftgründe vorgelegen hätten.

Eine Gruppe von 10 bis 15 Vermummten soll am Samstagabend Farbbeutel und Pflastersteine gegen die Fensterscheiben und die Fassade geworfen haben. Außerdem sollen die Täter mehrere Reifen auf die Fahrbahn vor der Staatsanwaltschaft gezogen und entzündet haben. Verletzt wurde niemand.

Ob die Tat in einem Zusammenhang mit den Prozessen gegen gewalttätige G20-Demonstranten steht, war noch völlig unklar. Während des G20-Gipfels in Hamburg war es Anfang Juli zu Ausschreitungen, Angriffen auf die Polizei und zur Plünderung von Geschäften gekommen.

Die Soko "Schwarzer Block", die die G20-Krawalle aufklären soll, führt nach Angaben von Innensenator Andy Grote (SPD) vom Oktober rund 2000 Ermittlungsverfahren gegen Gewalttäter. Die Polizei und der Verfassungsschutz schätzten, dass in den drei Tagen vom 6. bis zum 8. Juli 5000 Täter aktiv waren. Bislang haben die Amtsgerichte mehr als zehn Menschen verurteilt.

Mitteilung der Polizei