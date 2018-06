Hamburg (dpa/lno) - Markus Gisdol setzt auf einen erfolgreichen Endspurt des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV bis zum Jahresende. "Wir müssen zusehen, dass wir bis zur Winterpause maximal punkten, um uns eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu verschaffen", sagte der HSV-Trainer am Montag am Volkspark. Einen Tag nach der 0:2-Niederlage beim FC Schalke 04 forderte der Coach des Tabellen-15. von seinem Team vor allem Siege im heimischen Volksparkstadion.

"Wir laufen den Punkten aktuell etwas hinterher. Da müssen wir vor allem in den Heimspielen punkten", betonte Gisdol, dessen Mannschaft am Sonntag (15.30 Uhr) 1899 Hoffenheim in der Hamburger Arena erwartet. Es ist das erste von noch drei Heimspielen vor Weihnachten, dem stehen lediglich zwei Gastspiele gegenüber. Nach zwölf Spieltagen liegt der HSV (10 Punkte) im Klassement knapp vor Werder Bremen, dem SC Freiburg (je 8) und dem 1. FC Köln (2) auf Nicht-Abstiegsplatz 15.

