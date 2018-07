Hamburg (dpa/lno) - Die Agentur für Arbeit Hamburg hat an die Arbeitgeber appelliert, mehr schwerbehinderte Menschen einzustellen und sie am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. "Rollstühle, Kündigungsschutz oder hohe Krankheitszeiten müssen raus aus den Köpfen und einer vorurteilsfreien Einstellungspraxis weichen", verlangte der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock, am Montag. Im Oktober waren in Hamburg 3125 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet, mehr als die Hälfte sei sehr gut ausgebildet, berichtete Fock.

In Hamburg sind seinen Angaben zufolge 4600 Unternehmen mit 20 und mehr Arbeitsplätzen dazu verpflichtet, mehr als 35 600 Stellen mit Schwerbehinderten zu besetzen (Stand 2015). Mehr als 10 900 dieser Stellen seien allerdings frei geblieben, monierte Fock. Die Beschäftigungsquote für Hamburg sei mit 4,2 Prozent im Vergleich der Bundesländer deutlich zu niedrig. Die Firmen haben rund 734 000 Arbeitsplätze.