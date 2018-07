Hamburg (dpa/lno) - Musiker wie Kettcar und Andreas Dorau konkurrieren heute Abend um den Hamburger Musikpreis Hans. In insgesamt sieben Kategorien werden die Auszeichnungen in der Markthalle verliehen, in jedem Bereich gibt es vier Nominierte.

Kettcar, Fünf Sterne Deluxe und 187 Strassenbande gehören diesmal zu den großen Anwärtern: Jede der drei Bands geht in vier Kategorien ins Rennen. Mit jeweils zwei Nominierungen treten Andreas Dorau, die aus den USA stammende Wahl-Hamburgerin Sophia Kennedy und der Rapper Kalim an.

Der Hans wird seit 2009 vergeben. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft. Ziel des Netzwerks von mehr als 100 Musikunternehmen der Hansestadt ist nach eigenen Angaben die Förderung und Mitgestaltung der Musikmetropole Hamburg.

Hans-Homepage