Hamburg (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren müssen das Finalturnier der World League in Indien ohne Tobias Hauke bestreiten. Der 30 Jahre alte Führungsspieler vom HTHC Hamburg wird nach einer Knieverletzung nicht rechtzeitig fit und musste dem Bundestrainer Stefan Kerstan absagen. Der Coach berief anstelle des Olympiasiegers von 2008 und 2012 Niklas Bruns vom Club an der Alter Hamburg für das Turnier der acht weltbesten Team, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Freitag weiter mit.

Im indischen Bhubaneswar treffen die DHB-Herren in der Vorrunde auf Weltmeister Australien, den EM-Dritten England und Gastgeber Indien. In der anderen Gruppe spielen Olympiasieger Argentinien, Belgien, die Niederlande und Spanien. Gespielt wird vom 1. bis 10. Dezember.

DHB-Mitteilung