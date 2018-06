Hamburg (dpa/lno) - Christi Degen, die designierte Hauptgeschäftsführerin der Handelskammer Hamburg, will in ihrer neuen Aufgabe die Kammer modernisieren und zwischen allen Seiten eine vermittelnde Position einnehmen. Es gebe schon lange im deutschen Kammerwesen einen Modernisierungsbedarf im Hinblick auf Transparenz und die Einbindung der Unternehmen in die politische Meinungsfindung, sagte Degen im Vorfeld ihrer Berufung am Freitag in Hamburg. Die 53 Jahre alte Volkswirtin war bis April Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken in Bayreuth.

Degen folgt auf den langjährigen Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz, der nach dem Wahlsieg der so genannten "Kammerrebellen" um den heutigen Präses Tobias Bergmann seinen Posten räumen musste. Das hatte auch die Mitarbeiter der Kammer verunsichert, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgen mussten, nachdem das Bündnis "Die Kammer sind WIR" Kostensenkungen angekündigt hatte. "Es wird eine große Rolle spielen, ein verlässlicher Partner nach allen Seiten zu sein und die richtigen Sachthemen zu finden", sagte Degen.

Die neue Hauptgeschäftsführerin soll in der Sitzung des Handelskammer-Plenums am 8. Dezember gewählt werden und unmittelbar nach dem darauf folgenden Wochenende am 11. Dezember ihren Dienst antreten.