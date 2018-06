Ratzeburg (dpa/lno) - Bei einer Verkehrskontrolle in Ratzeburg hat die Polizei große Mengen an Schokolade und Zahnpasta gefunden. Weder der 42 Jahre alte Fahrer des Autos noch der 50 Jahre alte Beifahrer konnten belegen, woher die 204 Tafeln Schokolade und 88 Tuben Zahnpasta im Kofferraum ihres Autos stammten, berichtete die Polizei am Mittwoch. Auch für Champagnerflaschen hatten die Männer keine schlüssige Erklärung.

Da die aus Hamburg und Leipzig stammenden Männer der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt waren, wurden die Waren beschlagnahmt und eine Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Auf das mutmaßliche Diebesgut im Kofferraum war die Polizei gestoßen, weil ihr bei der Kontrolle am Dienstagabend mehrere prall gefüllte Einkaufstüten auf dem Rücksitz aufgefallen waren.

Pressemitteilung der Polizei