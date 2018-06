Hamburg (dpa/lno) - Die Agentur für Arbeit legt heute (10.00 Uhr) ihre Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in Hamburg vor. Wegen der stabilen Wirtschaftsentwicklung in der Hansestadt, der hohen Auslastung der Betriebe und der vollen Auftragsbücher in der Industrie ist abermals mit einer Verbesserung der Arbeitsmarktlage in der Hansestadt zu rechnen. Im Oktober hatte die Arbeitslosigkeit in Hamburg mit 66 563 Männern und Frauen ohne Job einen langjährigen Tiefstand erreicht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 6,5 Prozent. Auf immer neue Höchstwerte steigt auch die Beschäftigung. Zuletzt waren 961 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gemeldet.