Hamburg (dpa/lno) - Mehr als 20 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden des Jurastudenten Andreas Dünkler in Hamburg möchte die Polizei das Schicksal des 29-Jährigen mit Hilfe von Zeugen aufklären. Dünkler sei vermutlich getötet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er sei zuletzt am 18. Februar 1997 in der U-Bahnlinie U1 in Richtung Norderstedt gesehen worden. Der Student hatte zusammen mit zwei Freunden ein Fußballspiel im Millertorstadion sehen wollen. Das Spiel sei aber kurzfristig wegen Sturmschäden abgesagt worden. Nach einem Bier in einem Pub wollte der Student am Abend vom Hauptbahnhof aus nach Hause fahren.

Ein Zeuge, der von der Ermittlungseinheit "Cold Cases" neu vernommen wurde, gab an, er habe einen Mann mit großer Ähnlichkeit zu dem Vermissten gegen 23.00 Uhr in der U-Bahn gesehen. Er habe schlapp, abwesend und verletzt gewirkt und sei von zwei Begleitern gestützt worden. Diese hätten ihn an der Station Kellinghusenstraße aus dem Zug geschleift. Auf der Sitzbank sei ein Fleck zurückgeblieben, vermutlich Blut. Die Begleiter seien beide etwa 1,80 Meter groß gewesen und hätten sich in einer fremden Sprache unterhalten. Die Ermittler bitten um Hinweise zu den Männern in der U-Bahn und zu Andreas Dünkler.

Pressemitteilung mit Fotos des Vermissten