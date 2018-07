Hamburg (dpa/lno) - Eine Fußgängerin ist im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde am Dienstag an der Kreuzung Barmfelder Straße/Habichtstraße von dem Sattelzug erfasst und unter dem linken Vorderrad eingeklemmt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Mithilfe von Hebekissen hoben die Einsatzkräfte die Vorderachse des Lkw an und befreiten die Schwerverletzte. Die Frau war zunächst ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Zeugen standen nach dem Unfall unter Schock. Die Unfallursache war zunächst unklar.