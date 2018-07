Hamburg (dpa/lno) - Etwa 200 Menschen haben am Freitag vor dem US-Konsulat gegen die Nahost-Politik von Präsident Donald Trump demonstriert. Die Kundgebung unter dem Motto "Nein zur Hauptstadt Jerusalem" sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Angemeldet worden sei die Versammlung von der Palästinensischen Gemeinde Deutschland. Trump hatte am Mittwoch Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anerkannt und das Außenministerium angewiesen, mit dem Prozess zur Verlegung der Botschaft zu beginnen.