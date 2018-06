Hamburg (dpa/lno) - Ein mutmaßlicher mehrfacher Räuber ist in Hamburg-Harvestehude gefasst worden. Der 21-Jährige steht im Verdacht, im vergangenen Monat gemeinsam mit einem Komplizen einen 80-Jährigen im Stadtteil Eimsbüttel überfallen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Wochen zuvor soll der Mann einen 53-Jährigen in Hamburg-Billstedt beraubt und am Anfang des Jahres eine ältere Damen bestohlen haben. Ein Fahrgast erkannte den Mann am Donnerstag in einer U-Bahn. Daraufhin stellten Beamte den 21-Jährigen. Er wurde einem Haftrichter zugeführt.

Mitteilung der Polizei