Hamburg (dpa/lno) - Alles für den guten Zweck: Rapper Cro tritt am 2. Juli 2018 in der Hamburger Elbphilharmonie auf. Gestreamt wird das Konzert über den You-Tube Kanal "Channel Aid". Die Werbeeinnahmen fließen zu 100 Prozent in soziale Projekte, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Auch der Ticketerlös komme Projekten für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen zu Gute. Neben älteren Hits spielt der Rapper mit der Pandamaske Songs seines neuen Albums "tru.". Für "Channel Aid" tritt bereits die britische Sängerin Rita Ora am 5. Januar zusammen mit anderen Künstlern in der Elphi auf. Die Karten seien innerhalb von zwölf Stunden ausverkauft gewesen.

Wesite von Channel Aid