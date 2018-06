Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV e.V. hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinn in Höhe von 166 000 Euro abgeschlossen. Das gab Vereinspräsident Jens Meier am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Hansestadt bekannt. Der Stammverein hält 75 Prozent der Anteile an der Fußball-AG des HSV.

"Unser Ziel ist es immer, mit einer soliden Finanzpolitik die Basis für den Verein langfristig zu stärken", erklärte Meier bei der Präsentation der Zahlen für 2016/17. "Dies ermöglicht uns, notwendige Investitionen zu tätigen und damit wichtige Vereinsprojekte, die zum Teil Jahrzehnte lang nicht möglich waren, zu verwirklichen."

