Vilshofen (dpa/lby) - Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz ist 2018 der Hauptredner der SPD beim traditionellen Politischen Aschermittwoch. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten war bereits 2016 als Aschermittwochsredner vorgesehen. Damals wurde die Veranstaltung aber aus Respekt vor den Opfern des Zugunglücks von Bad Aibling abgesagt. Bei dem Bahnunglück in Oberbayern waren im Februar 2016 zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Wie die bayerische SPD am Mittwoch berichtete, wird am 14. Februar in einem Festzelt in Vilshofen (Kreis Passau) neben Scholz auch die Landesvorsitzende Natascha Kohnen sprechen. Die Veranstaltung sei ein "inoffizieller Startschuss in den Landtagswahlkampf", hieß es.

Traditionell schicken etliche Parteien zu Beginn der Fastenzeit prominente Redner nach Niederbayern. Inzwischen gibt es ähnliche Versammlungen bundesweit.

Mitteilung der SPD