Hamburg (dpa/lno) - Seit rund drei Wochen sind 190 neue Videokameras am Hamburger Hauptbahnhof im Einsatz. Durch die Modernisierung könnten nun Bilder in "Full HD" 30 Tage lang aufgezeichnet werden, teilten Deutsche Bahn und Bundespolizei Hamburg am Mittwoch mit. Als Gründe für die Modernisierung wurden von der Bundespolizei unter anderem das Aufkommen von Kriminalität am Hauptbahnhof sowie die "Vorsorge vor terroristischen Taten" genannt. Beispielsweise könnten Reisewege von potenziellen Tätern besser nachvollzogen werden. Die Bahn will die neuen Anlagen vor allem dazu nutzen, um Betriebsabläufe besser zu koordinieren.

Prinzipiell sei auch eine Gesichtserkennung technisch möglich. Dafür müssten aber laut Polizei noch Nachrüstungen vorgenommen werden. "Engagierte Datenschützer behaupten ja gerne, dass Videoüberwachung keine Straftaten verhindert", sagte der Leiter der Bundespolizei Hamburg, Normen Großmann. Zwar stimme dies bei einem bestimmten Klientel, beispielsweise bei zugedröhnten Menschen, jedoch sei dies nicht der Regelfall. "An einem hoch frequentierten Ort (...) ist aus polizeilicher Sicht und aus meiner persönlichen Überzeugung eine Videoüberwachung unverzichtbar", ergänzte Großmann.

Des weiteren soll die Videoüberwachung an den Bahnhöfen Hamburg-Harburg, Dammtor und Altona sowie den S-Bahnhaltepunkten Jungfernstieg, Landungsbrücken und Hamburg-Airport im kommenden Jahr modernisiert werden, sagte Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. Die Kosten von rund 1,7 Millionen Euro tragen Bund und Bahn den Angaben zufolge gemeinsam.

