Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im letzten Punktspiel des Jahres auf seinen Kapitän Bernd Nehrig verzichten. Der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur hatte im Training am Mittwoch einen Anriss des Deltabandes am vorderen Innenknöchel sowie eine Kapselzerrung und eine Knochenprellung erlitten, teilte der Kiezclub nach einer eingehenden Untersuchung am Donnerstag mit. Nehrig stehe damit für das Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung, hieß es in der Mitteilung weiter.

Mitteilung FC St. Pauli