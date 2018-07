Hamburg (dpa/lno) - Am Hamburger Flughafen haben sich 2017 so viele Nachtflüge verspätet wie seit zehn Jahren nicht mehr. 1000 Maschinen seien nach 23 Uhr gestartet oder gelandet, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) erklärte die 2016 angekündigte "Pünktlichkeitsoffensive" der Fluggesellschaften für gescheitert. Rund 87 000 Beschwerden gingen demnach bei der Behörde im laufenden Jahr ein, 56 Prozent der Absender leben in Hamburg.

Unvermeidbar verspätete Flieger dürfen in Hamburg bis Mitternacht starten und landen. Die Gründe für die vielen verspäteten Nachtflüge liegen einer Flughafensprecherin zufolge an der engen Verzahnung des europäischen Flugnetzes, an Kapazitätsproblemen bei den Flugsicherungen und Einzelereignissen wie dem G20-Gipfel im Juli.

Anfang Dezember hatte die Wirtschaftsbehörde einen Vorschlag der Fluglärmschutzkommission (FLSK) abgelehnt, nach dem verspätete Maschinen nur noch bis 23.30 Uhr auf dem Hamburger Flughafen hätten landen dürfen.