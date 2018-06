Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) - Wer im Norden am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt gehen will, darf keinen Schnee erwarten - braucht aber meist auch keinen Regenschirm. Nach einer grauen und nasskalten Woche soll das Wetter am Wochenende freundlich und eher mild werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Das gilt besonders für Schleswig-Holstein und die nördlichen Landesteile von Mecklenburg-Vorpommern. Hier erwartet der Wetterdienst am Samstag und Sonntag Höchsttemperaturen von drei bis vier Grad Celsius bei schwachem bis mäßigem Westwind. In Hamburg soll es am Samstag noch wolkig sein, am Sonntag dann aber auch so freundlich wie in Schleswig-Holstein.

Am Sonntagnachmittag sollen sich von Westen aus Wolken und Regen ausbreiten. In der Nacht kann auch Schnee fallen. Die nächste Woche könnte im Norden insgesamt milder werden als die vergangene. Das heißt laut Wetterdienst jedoch nicht, dass es trocken bleibt.