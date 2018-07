Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Razzia in einem Wettbüro im Hamburger Stadtteil Sternschanze sind drei Männer festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, seien am Freitagabend insgesamt 39 Männer im Rahmen der Razzia überprüft worden. Gegen fünf Männer wird nun wegen Drogenbesitzes und gegen zehn wegen Drogenhandels ermittelt. Einer der drei Festgenommenen war den Angaben zufolge bereits mit einem Haftbefehl gesucht worden. Neben geringen Mengen an Haschisch, Ecstasy und Kokain, fanden die Einsatzkräfte auch etwa 145 Beutel mit Marihuana. Außerdem wurden etwa 1790 Euro Bargeld - vermutlich aus Drogengeschäften - sichergestellt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.