Hamburg (dpa/lno) - Ein Einbrecher klaut Weihnachtsgeschenke aus einer Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli, lässt sie bei seiner Flucht nach und nach fallen - und wird schließlich von der Polizei gefasst: Als ein 30 Jahre alter Mann am Samstag das Schlafzimmer seiner Hochparterre-Wohnung betrat, sah er durch das offen stehende Fenster, wie im Vorgarten ein Mann mit einem Paket verschwindet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Bestohlene sprang hinterher, nahm die Verfolgung auf und alarmierte unterwegs die Polizei. Die Beamten hefteten sich an die Fersen des Diebes und nahmen ihn fest.

Beim Absuchen des Fluchtwegs sammelten sie die verpackten Weihnachtsgeschenke wieder ein. Auf der Wache stellte die Polizei bei dem Einbrecher weiteres Diebesgut aus der Wohnung des Opfers sicher. Außerdem entdeckten die Beamten Beute, die einem früheren Einbruch in Hamburg-Ottensen zugeordnet werden konnte. Es wird geprüft, ob der Verdächtige für weitere Einbrüche verantwortlich ist.

Polizeimitteilung