Hamburg (dpa/lno) - Wasserball-Bundesligist SV Poseidon Hamburg hat sich mit einer Niederlage in die Weihnachtspause verabschiedet. Mit 9:18 (3:4, 0:5, 3:5, 3:4) unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Japridze am Samstag vor 600 Zuschauern beim Gruppen-Dritten SVV Plauen, bleibt aber Tabellensechster. "Leider zu wenig, es fehlte das Feuer in der Bewegung nach vorne", sagte Japridze. Bester Hamburger war Sven Bach, dem drei Treffer gelangen.

Spielplan