Hamburg (dpa/lno) - Feueralarm bei Gruner + Jahr: In der Tiefgarage des Verlagshauses am Hamburger Hafen ist am Montag ein Auto in Brand geraten. Bis zum Löschen des Feuers mussten etwa 1500 Mitarbeiter das Verlagsgebäude verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr sei etwa 45 Minuten im Einsatz gewesen. Anschließend wurde die Garage gelüftet. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.