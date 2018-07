Bad Vilbel (dpa/lhe) - An Heiligabend kommt bei TV-Koch und Entertainer Steffen Henssler (45) nur Gans oder Ente auf den Tisch. "Mit Kartoffelsalat und Würstchen an Heiligabend kann ich nichts anfangen", sagte Henssler dem Sender Hit Radio FFH. Auch an Weihnachten habe er vor, selbst am Herd zu stehen. Dieses Jahr wolle er die Ente mit Rotkohl und Knödeln für den 24. Dezember in seinem Restaurant vorbereiten und dann bei sich Zuhause aufwärmen. Den Abend will der Koch, der in Hamburg Restaurants betreibt, entspannt ausklingen lassen: Nach dem Festmahl soll es "schön aufs Sofa" gehen.

