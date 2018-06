Hamburg (dpa/lno) - Ein 47-jähriger Mann hat am S-Bahnhof Neuwiedenthal einen 24-Jährigen offensichtlich grundlos mit einem Messer und Fäusten attackiert. Das Opfer erlitt bei dem Angriff am Donnerstag eine Gesichtsverletzung und wurde im Krankenhaus behandelt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Nach Angaben von Zeugen schrie der 47-Jährige am Bahnsteig erst herum und behauptete, dass sein Fahrrad gestohlen worden sei. Unvermittelt sei er dann den jungen Passanten angegangen, der in eine abfahrbereite S-Bahn flüchtete, teilte die Bundespolizei weiter mit.

Dort wurde der 24-Jährige von dem Angreifer mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert und unter Vorhalt eines Messers auf einen Sitz gedrückt. Andere Fahrgäste hätten den Mann dann entwaffnet, die Notbremse gezogen und die Bundespolizei alarmiert. Die Beamten nahmen den 47-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.

