Hamburg (dpa/lno) - Nach der Sicherstellung eines Lamborghini von Ex-Torhüter Tim Wiese (36) in Hamburg soll ein Gutachter den Sportwagen auf technische Veränderungen untersuchen. Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, hatte die Kontrollgruppe "Autoposer" am Mittwoch den 700 PS starken Wagen sichergestellt und abtransportieren lassen. Der helle Lamborghini LP-400-4 der Pirelli-Edition sei deutlich zu laut gewesen. Demnach habe die Polizei statt der erlaubten 88 Dezibel einen Wert von 139 Dezibel gemessen. Die Betriebserlaubnis des Wagens sei damit erloschen. Wenn der Gutachter technische Veränderungen entdeckt, die für den Lärm verantwortlich sind, muss Wiese sie rückgängig machen lassen, außerdem droht ihm ein Bußgeld. Wiese war in der Nähe des Jungfernstiegs in der Hamburger Innenstadt von Zivilpolizisten der Kontrollgruppe gestoppt worden.