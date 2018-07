Hamburg (dpa/lno) - Kurz vor Weihnachten hat das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" mit der Aktion "Wasser für alle!" zur Solidarität mit Menschen in Entwicklungsländern aufgerufen. "Wasser für alle ist ein verbrieftes Menschenrecht. Doch noch immer haben weltweit fast 850 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser", sagte der Hamburger Diakoniechef, Landespastor Dirk Ahrens, am Freitag in Hamburg. Betroffen seien vor allem Menschen auf der Südhalbkugel. "Mit unserer neuen Spendenaktion wollen wir auf diese Not aufmerksam machen. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!"

