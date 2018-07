Hamburg (dpa/lno) - Die Handballer der HSV Hamburg haben erneut einen Zuschauerrekord aufgestellt. Das 36:24 (17:11) des Drittligisten über den VfL Fredenbeck verfolgten am Dienstag 9964 Zuschauer in der Barclaycard Arena. Nach Clubangaben ist dies der weltweit beste Besuch eines Handballspiels in der dritten Liga. Die alte Bestmarke lag bei 8555 Besuchern, die im vergangenen Jahr das Spiel der Hanseaten gegen den DHK Flensborg gesehen hatten.

Mit 24:4 Punkten gehen die Hamburger als Tabellenführer der Nordstaffel vor dem TSV Altenholz (22:6) und den HF Springe (21:7) in die Winterpause. Am Ende der Saison soll für den deutschen Meister von 2011 und Champions-League-Sieger von 2013 der Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen.

