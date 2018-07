Hamburg (dpa/lno) - Mit gezogener Schusswaffe hat ein Unbekannter am zweiten Weihnachtstag eine Tankstelle in Hamburg-Eidelstedt überfallen und ausgeraubt. Der maskierte Tatverdächtige habe am frühen Morgen zwei Angestellte der Tankstelle mit einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend ergriff er mit seiner Beute in Höhe von 250 Euro zu Fuß die Flucht. Eine Sofortfahndung mit sieben Funkstreifenwagen konnte den Mann nicht fassen.

Polizeimeldung