Bremen/Hamburg (dpa/lno) - Ivan Klasnic kann sich eine Rückkehr auf den Fußballplatz vorstellen. "Nach der letzten Nierentransplantation habe ich jetzt noch mal ein Angebot als Spieler bekommen, vielleicht ist das für mich ja auch noch mal eine Option", sagte der 37 Jahre alte Kroate dem "Weser-Kurier" (Mittwoch). "Bis zum Sommer hätte ich noch Zeit, mich wieder in Form zu bringen", ergänzte der langjährige Profi des FC St. Pauli und SV Werder Bremen. Eine neue Niere zu erhalten, sei "wie ein Motorwechsel", betonte der Angreifer.

Klasnic hat seine dritte Nierentransplantation gut überstanden. Nach den ersten Eingriffen hatte er bis 2013 für den FC Nantes, die Bolton Wanderers und bei Mainz 05 gespielt. Ein mögliches Abschiedsspiel würde er gerne im Bremer Weserstadion bestreiten, sagte Klasnic. Auch danach könne er sich eine Beschäftigung im Fußball vorstellen. "Der Trainerjob wäre nichts für mich, die Position des Managers schon eher." 2004 war er mit Werder Meister und DFB-Pokalsieger geworden.

Seine Karriere als Fußballer hat Klasnic allerdings in Hamburg begonnen. In der Hansestadt begann er beim Altonaer Stadtteilverein SC Union 03 mit dem Fußballspiel, von dort ging er zum TSV Stellingen 88. 1992 wechselte Klasnic in die Jugendabteilung des FC St. Pauli, in dessen Profikader er 1997 aufgenommen wurde. Dort bestritt er 1998 auch sein Profidebüt in der 2. Liga. Sein größter Erfolg mit dem Kiezclub war der Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2000/2001.

