Hamburg (dpa/lno) - Drei Tage nach der Messerattacke auf einen 25-jährigen Asylbewerber in Hamburg hat die Polizei noch keine heiße Spur. Es gebe weder neue Erkenntnisse zu dem Angreifer noch zu seinem Motiv, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittler setzen anderem auf Bilder der Überwachungskameras der S-Bahnstation Jungfernstieg. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, wird das Videomaterial der Überwachungskameras derzeit ausgewertet. Die Zuständigkeit für den Fall war am Montag von der Bundespolizei an die Polizei Hamburg abgegeben worden.