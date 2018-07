Cadiz (dpa/lno) - Der Hamburger SV hat sein Spanien-Trainingslager ohne Niederlage abgeschlossen. Drei Tage nach dem 2:1-Erfolg über den spanischen Erstligisten FC Malaga erzielte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Sonntag in Cadiz gegen den Ligarivalen SC Freiburg ein 1:1 (0:0). Kyriakos Papadopoulos (68. Minute) brachte den HSV im Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion in Führung, Amir Abrashi (86.) schaffte für den SCF den Ausgleich gegen die Hanseaten, die am Montag in die Heimat zurückkehren. Ihr erstes Rückrunden-Match bestreiten die HSV-Profis am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg.

Gegen die Freiburger, die mit anderen Spielern ihres Bundesligakaders am Sonntag in Sotogrande den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern 2:0 besiegt hatten, gab Gisdol weiteren HSV-Profis eine Bewährungschance. Darunter auch dem bisherigen Ersatzkeeper Julian Pollersbeck, der wie vom Coach angekündigt für Christian Mathenia zum Einsatz kam.

Gisdol hatte das Rennen um die Nummer eins nach schwächeren Spielen von Mathenia in der Hinrunde als offen bezeichnet und muss bis Samstag entscheiden, wer künftig zwischen den HSV-Pfosten stehen soll.

HSV-Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

HSV-Spieler im Profil

Trainer im Profil

Mitteilung Hamburger SV