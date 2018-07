Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Hafen haben griechisch-orthodoxe Geistliche am Sonntag die traditionelle Wasserweihe von Bord des Segelschiffs "Rickmer Rickmers" vollzogen. Bischof Bartholomaios Kessidis von Arianz segnete die Gewässer der Elbe und den Hafen, indem er das heilige Kreuz dreimal ins Wasser tauchte. Mehrere Hundert Menschen verfolgten die Zeremonie. Die Wasserweihe zum Epiphaniasfest soll an die Taufe Jesu im Jordan und die Weihe der gesamten Natur und Schöpfung erinnern, und damit an die Verpflichtung jedes Christen, seine Umwelt zu schützen.

Mit 360 000 Mitgliedern ist die griechisch-orthodoxe Kirche die drittgrößte christliche Kirche in Deutschland. In Hamburg leben etwa 8500 Griechen. Die Wasserweihe an der Elbe feierte 1974 ihre Premiere. Das zeige, dass sich diese christlich orthodoxe Tradition auch zu einer Hamburger Tradition entwickelt habe.

