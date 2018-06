Hamburg (dpa/lno) - Beim Brand einer Fritteuse in einer Wohnung in Hamburg-Jenfeld hat eine Frau Brandverletzungen erlitten. Die Flammen waren am Montagnachmittag in der Küche ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Eine Bewohnerin konnte den Brand zwar selbstständig löschen, zog sich dabei allerdings Verletzungen an der Hand zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehrbericht