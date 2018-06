Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Regierungsfraktionen planen, die rund 750 öffentlichen Spielplätze der Stadt systematisch zu erfassen und zu renovieren. Im nächsten Jahr sollen erste Maßnahmen dieses Projekts sichtbar sein, sagten die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen am Mittwoch. Hierzu soll ein entsprechender Antrag in die Bürgerschaftssitzung am 31. Januar eingebracht werden.

Demnach orientiert sich das geplante "Erhaltungsmanagement" für Spielplätze an einem ähnlichen Konzept, das laut den Fraktionschefs Andreas Dressel (SPD) und Anjes Tjarks (Grüne) für Hamburgs Straßen bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Konkret sollen im Rahmen eines Monitorings Erhaltungsziele für alle Spielplätze festgelegt und eine Klassifizierung vorgenommen werden.

Die Regierungsfraktionen planen 2019 und 2020 jeweils rund fünf Millionen Euro für das Projekt auszugeben, so dass bereits 2019 erste Ergebnisse zu sehen sein würden. "Das Gebot der Gerechtigkeit sagt, dass man in sozial schwachen Orten anfängt", sagte Tjarks. Mit den Renovierungen solle auch gesamte Stadt familienfreundlicher werden.