Hamburg (dpa/lno) - Durch erneut gestiegene Mitgliederzahlen sieht sich die IG Metall im Bezirk Küste für die laufende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie gestärkt. Die Zahl ihrer Mitglieder in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen erhöhte sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 600 auf 181 300, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Es sei das vierte Jahr in Folge mit einer positiven Mitgliederentwicklung im Bezirk gewesen. Neben dem absoluten Spitzenwert liege auch die Zahl von fast 11 000 neu aufgenommenen Mitgliedern auf Rekordniveau. "Das gibt uns Rückenwind für die laufende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie", sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken.